Украинский прокурор потребует экстрадиции крымского вице-премьера

Украинская прокуратура намерена добиться экстрадиции задержанного в Москве вице-премьера Крыма Виталя Нахлупина. Об этом заявил прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов, его слова приводит представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

На Украине хотят привлечь Нахлупина к ответственности «за государственную измену» (ч. 1 ст. 111 УК Украины). По данным украинской прокуратуры, задержанный вице-премьер «оказал помощь и содействие оккупации Крыма».

«При его непосредственном участии незаконно принята так называемая Конституция Республики Крым и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым», — указывает Мамедов. Также Нахлупина обвиняют в агитации крымчан к участию в мартовском референдуме в 2014 году и голосованию за присоединение полуострова к России.

Нахлупин был задержан в Москве по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК). По словам источников РБК, политика задержали в связи с ситуацией с дорожными тендерами — Нахлупин курировал федеральную программу по строительству дорог в Крыму. Собеседники РБК отмечали, что силовики провели обыски в комитете конкурентной политики, службе автомобильных дорог Крыма и офисах Крымской железной дороги.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание Нахлупина словами «неприкасаемых нет». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что у следствия есть вопросы по деятельности крымского вице-премьера.