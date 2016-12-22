Песков прокомментировал задержание вице-премьера Крыма

Задержание в Москве замглавы Крыма Виталия Нахлупина, который курировал дорожное строительство в регионе, подтверждает, что у следствия есть вопросы по его деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Пока мы констатируем, что следственные органы, органы безопасности имеют вопросы к этой части работы. Большего пока сказать в условиях этого следствия мы не можем», — сказал Песков.

Ранее источники РБК сообщили, что в Москве задержали замглавы Крыма и экс-председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталия Нахлупина. Впоследствии власти Крыма уточнили, что его задержали по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК).

Источник РБК добавил, что задержание связано с ситуацией с дорожными тендерами. Нахлупин курировал дорожное строительство и реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог. По данным источника в республиканском МВД, в комитете конкурентной политики и в службе автомобильных дорог Крыма прошли выемки документации. По словам другого источника, обыски также прошли в офисах Крымской железной дороги.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя задержание Нахлупина, заявил, что «неприкасаемых нет». Он отметил, что в республике ведутся следственные действия в отношении должностных лиц госкомитетов дорожного хозяйства и конкурентной политики, службы автомобильных дорог, предприятий «Крымэнерго» и «Крымгазсети».