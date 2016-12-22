Адвокат сообщил об отмене ареста счетов экс-главы Серпуховского района

Апелляционная инстанция Мосгорсуда отправила на пересмотр вопрос о наложении обеспечительных мер на банковские счета экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве. Об этом РБК сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

«Сегодня Мосгорсуд отменил два решения о наложении арестов на счета Шестуна в Сбербанке и ВТБ. Материалы уже направлены в Басманный суд на новое рассмотрение», — сказал он. По словам адвоката, на данных счетах в сумме находится не более 1 млн руб.

Половина дома, машина и денежные средства экс-главы Серпуховского района были арестованы Басманным судом Москвы в августе.

Шестун был задержан, а затем арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК). Затем его также обвинили по статьям «Мошенничество» (ст. 159 УК), «Незаконная предпринимательская деятельность» (ст. 289 УК) и «Легализация денежных средств, полученных преступных путем» (ст. 174 УК).

По версии следствия, в 2008 году Шестун передал компании «Центр» четыре земельных участка площадью 10,3 га, нанеся ущерб району в 62 млн руб. Шестун отвергает все обвинения.