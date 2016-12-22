В ЕСПЧ поступила жалоба по делу экс-главы Серпуховского района Шестуна

Защита считает несоразмерной меру пресечения, избранную для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, соответствующая жалоба поступила в Европейский суд по правам человека, сообщила РБК супруга экс-главы района Юлия Шестун.

«Вчера в Страсбургский суд в экстренном порядке поступила жалоба по делу экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна», — сказала она. Супруга Шестуна уточнила, что его интересы представляет адвокат Каринна Москаленко.

В жалобе говорится, что за три месяца, проведенные в СИЗО, здоровье Шестуна ухудшилось, он нуждается в специализированном лечении и уходе, которые невозможно получить в тюремных больницах. «Имеется угроза для его жизни. Мосгорсуд не принял эти факты во внимание. Права Шестуна были нарушены и обращение в ЕСПЧ осталось единственной правовой формы защиты», — уточнила Москаленко.

По ее словам, данная жалоба является экстренной, поскольку связана с состоянием здоровья и ЕСПЧ рассмотрит ее в ближайшее время.

Шестуна задержали и арестовали в середине июня. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК). Следствие считает, что в 2008 году он передал компании «Центр» четыре земельных участка площадью 10,3 га, чем нанес району ущерб на сумму 62 млн руб.