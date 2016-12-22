ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,47 65,62 EUR Нал. 76,96 76,10 USD Бирж. 65,95 -0,32 EUR Бирж. 76,38 -0,44 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6310,01 +1,51 IMOEX 2399,52 +1,40% RTSI 1145,94 +1,94% Brent 80,57 -0,37% DJIA 25050,29 -2,19% Nasdaq 7329,10 -1,31%
Гендиректор «Якутии» уволилась после ЧП с самолетом авиакомпании
Лента новостей
Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 12:53, РБК и Инвитро Отказавшуюся жить на прожиточный минимум саратовскую чиновницу уволили 12:51, Политика Роспотребнадзор проверит нитратомеры для овощей и фруктов 12:49, Общество Рособрнадзор запретил прием абитуриентов в опорный вуз Кировской области 12:45, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:27, РБК и Schneider Electric Следователи возбудили еще одно дело после ДТП в Чувашии 12:26, Общество WSJ узнала об отзыве агентов ФБР из-за рубежа после секс-вечеринок 12:19, Общество Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырка» 12:05, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 11:59, РБК и Сбербанк Когда легализуют крипторынок: Великобритании потребуется 2 года 11:55, Крипто Нурмагомедова и Макгрегора временно дисквалифицировали за драку после боя 11:54, Спорт SSJ-100 «Аэрофлота» по техническим причинам вернулся в Шереметьево 11:49, Общество Глава «Гаража» рассказал о любви Абрамовича к современному искусству 11:39, Общество «Роскосмос» постарается не допустить консервации МКС после аварии «Союза» 11:35, Общество Кардиочекап: кому и когда надо проверять сердце 11:34, Партнерский материал Гендиректор «Якутии» уволилась после ЧП с самолетом авиакомпании 11:28, Общество Сбербанк второй раз за год поднял ставки по рублевым вкладам 11:26, Финансы Красота по наследству: тест-драйв Kia Cerato 11:22, Авто «Аэроэкспресс» уравняет цену билета «Туда-обратно» в кассе и онлайн 11:20, Бизнес «УРАЛХИМ» и «Уралкалий» создадут научно-образовательный центр​ 11:10, Пресс-релизы За что машины выставят человеку счет 11:04, Партнерский материал В Венгрии заявили о достижении украинской политикой «ужасающих низин» 11:02, Политика В Казахстане нашли фрагмент упавшей ракеты «Союз-ФГ» 10:45, Общество Биржа Coinbase Pro добавила токен 0x: его цена выросла на 33% 10:41, Крипто В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза» 10:36, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 10:30, РБК и Сбербанк СМИ узнали позицию «Зенита»по контракту Кокорина 10:28, Спорт
Гендиректор «Якутии» уволилась после ЧП с самолетом авиакомпании
Общество, 11:28
0
Гендиректор «Якутии» уволилась после ЧП с самолетом авиакомпании
Ольга Федорова выразила надежду, что авиакомпания сможет «выжить и развиваться дальше», после того как самолет Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске
Ольга Федорова (Фото: Вадим Скрябин / News.ykt.ru)

Генеральный директор авиакомпании «Якутия» Ольга Федорова уволилась после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске самолетом SSJ-100. Об этом со ссылкой на ее собственное заявление сообщает «Интерфакс».

«Очень надеюсь, что мое решение поможет компании выжить и развиваться дальше. Ни капли не сомневаюсь в компетенции инженерно-технической и коммерческих служб и подразделений, в способности компании обеспечивать безопасность полетов, соответствовать требованиям ФАП (Федеральные авиационные правила. — РБК)», — сообщила агентству Федорова.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Якутия».

«И.о. первого зампреда правительства республики Алексей Колодезников внес представление об увольнении Ольги Федоровой с поста. [Глава Якутии] Айсен Сергеевич Николаев рассмотрел данное предложение и одобрил. Ольга Федорова также сегодня сама сказала, что будет складывать полномочия», — сообщили позднее РБК в департаменте по информационной политике правительства Республики Саха (Якутия).

По словам источника РБК в администрации республики, место Федоровой может занять Владимир Горбунов, работавший советником гендиректора «Аэрофлота» по экономическим вопросам и первым заместителем гендиректора «Победы» по операционной деятельности, а также возглавлявший «Нордавиа».

Ранее о том, что гендиректор «Якутии» написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщал источник ТАСС. По его словам, совет директоров авиакомпании должен рассмотреть заявление Федоровой в пятницу, 12 октября.

ЧП случилось в ночь с 9 на 10 октября: после приземления в аэропорту Якутска принадлежащий авиакомпании «Якутия» самолет Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы ВПП, у него подломились основные опоры шасси. Лайнер выполнял рейс №414 по маршруту Улан-Удэ — Якутск. За помощью после инцидента обратились четыре человека.

В результате проверки, организованной Росавиацией, выяснилось, что самолет эксплуатировался «с отложенной неисправностью», а именно с деактивированным реверсивным устройством №2. Это устройство для направления части воздушной или реактивной струи по направлению движения самолета и для создания таким образом обратной тяги. Проверяющее ведомство отметило, что посадку с деактивированным реверсом можно выполнять, когда коэффициент сцепления на ВПП составляет не менее 0,4.

Экипажу судна сообщили, что коэффициент сцепления составляет 0,45, однако затем замеры Росавиации показали, что на взлетно-посадочной полосе был гололед и значение коэффициента сцепления было значительно ниже, 0,25–0,32. Это может свидетельствовать о ненадлежащей работе наземных служб аэропорта, считают в ведомстве.

Росавиация допустила ограничение сертификата эксплуатанта «Якутии»
Общество

Нарушения были выявлены и в работе авиакомпании «Якутия». В частности, не соблюдались сроки замены деталей и техобслуживания воздушных судов, продолжительность смен экипажей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте (ч. 1 ст. 263 УК), сообщал Следственный комитет России.

Ранее «Интерфакс» также сообщал, что и.о. первого зампреда правительства Якутии Алексей Колодезников предложил освободить от должности Федорову после инцидента с лайнером SSJ-100. «Отправил письмо главе региона о рассмотрении увольнения Ольги Федоровой с должности генерального директора авиакомпании «Якутия». Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — цитировало его заявление агентство.

Федорова c 1998 по 2000 год занимала должность первого заместителя министра экономики и прогнозирования, а с 2013-го — министра экономики и промышленной политики республики. 7 апреля 2014 года она была назначена генеральным директором авиакомпании «Якутия».

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина.
Теги: «Якутия» , авиакомпания , увольнение , SSJ-100
Главное
В «Роскосмосе» рассказали о возможных причинах аварии «Союза» Общество
Материалы по теме
Росавиация допустила ограничение сертификата эксплуатанта «Якутии» Общество
В «Сухом» объяснили инцидент с самолетом в Якутске «внешними факторами» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter