Гендиректор «Якутии» уволилась после ЧП с самолетом авиакомпании

Ольга Федорова выразила надежду, что авиакомпания сможет «выжить и развиваться дальше», после того как самолет Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске

Ольга Федорова (Фото: Вадим Скрябин / News.ykt.ru)

Генеральный директор авиакомпании «Якутия» Ольга Федорова уволилась после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске самолетом SSJ-100. Об этом со ссылкой на ее собственное заявление сообщает «Интерфакс».

«Очень надеюсь, что мое решение поможет компании выжить и развиваться дальше. Ни капли не сомневаюсь в компетенции инженерно-технической и коммерческих служб и подразделений, в способности компании обеспечивать безопасность полетов, соответствовать требованиям ФАП (Федеральные авиационные правила. — РБК)», — сообщила агентству Федорова.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Якутия».

«И.о. первого зампреда правительства республики Алексей Колодезников внес представление об увольнении Ольги Федоровой с поста. [Глава Якутии] Айсен Сергеевич Николаев рассмотрел данное предложение и одобрил. Ольга Федорова также сегодня сама сказала, что будет складывать полномочия», — сообщили позднее РБК в департаменте по информационной политике правительства Республики Саха (Якутия).

По словам источника РБК в администрации республики, место Федоровой может занять Владимир Горбунов, работавший советником гендиректора «Аэрофлота» по экономическим вопросам и первым заместителем гендиректора «Победы» по операционной деятельности, а также возглавлявший «Нордавиа».

Ранее о том, что гендиректор «Якутии» написала заявление об увольнении по собственному желанию, сообщал источник ТАСС. По его словам, совет директоров авиакомпании должен рассмотреть заявление Федоровой в пятницу, 12 октября.

ЧП случилось в ночь с 9 на 10 октября: после приземления в аэропорту Якутска принадлежащий авиакомпании «Якутия» самолет Sukhoj Superjet-100 выкатился за пределы ВПП, у него подломились основные опоры шасси. Лайнер выполнял рейс №414 по маршруту Улан-Удэ — Якутск. За помощью после инцидента обратились четыре человека.

В результате проверки, организованной Росавиацией, выяснилось, что самолет эксплуатировался «с отложенной неисправностью», а именно с деактивированным реверсивным устройством №2. Это устройство для направления части воздушной или реактивной струи по направлению движения самолета и для создания таким образом обратной тяги. Проверяющее ведомство отметило, что посадку с деактивированным реверсом можно выполнять, когда коэффициент сцепления на ВПП составляет не менее 0,4.

Экипажу судна сообщили, что коэффициент сцепления составляет 0,45, однако затем замеры Росавиации показали, что на взлетно-посадочной полосе был гололед и значение коэффициента сцепления было значительно ниже, 0,25–0,32. Это может свидетельствовать о ненадлежащей работе наземных служб аэропорта, считают в ведомстве.

Нарушения были выявлены и в работе авиакомпании «Якутия». В частности, не соблюдались сроки замены деталей и техобслуживания воздушных судов, продолжительность смен экипажей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте (ч. 1 ст. 263 УК), сообщал Следственный комитет России.

Ранее «Интерфакс» также сообщал, что и.о. первого зампреда правительства Якутии Алексей Колодезников предложил освободить от должности Федорову после инцидента с лайнером SSJ-100. «Отправил письмо главе региона о рассмотрении увольнения Ольги Федоровой с должности генерального директора авиакомпании «Якутия». Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — цитировало его заявление агентство.

Федорова c 1998 по 2000 год занимала должность первого заместителя министра экономики и прогнозирования, а с 2013-го — министра экономики и промышленной политики республики. 7 апреля 2014 года она была назначена генеральным директором авиакомпании «Якутия».