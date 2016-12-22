Росавиация допустила ограничение сертификата эксплуатанта «Якутии»

Росавиация может ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании «Якутия» после выявления ряда нарушений в работе перевозчика, сообщается на сайте федерального агентства.

«В настоящее время Росавиацией рассматривается вопрос о внесении ограничений в действие сертификата эксплуатанта АО «Авиакомпания «Якути​я» в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверок комиссии Росавиации пришли к выводу, что система ​управления безопасностью полетов авиакомпании не в полной мере соответствует установленным требованиям. Кроме того, в федеральном агентстве сочли, что руководство «Якутии» не способно принимать ​«эффективные меры по устранению недостатков в деятельности авиапредприятия».

В частности, было выявлено нарушение максимальной продолжительности летных смен экипажей, ​невыполнение техобслуживания самолетов в установленные сроки и фальсификация документов.

Росавиация начала расследование в отношении «Якутии» после того, как 9 октября лайнер компании после приземления в аэропорту Улан-Удэ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у самолета подломились основные опоры шасси. В результате инцидента находившиеся на борту 87 пассажиров и пятеро членов экипажа не пострадали. В ведомстве выявили, что самолет эксплуатировался с «отложенной неисп​равностью».