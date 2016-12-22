Росавиация заявила об «отложенной неисправности» в самолете «Якутии»

По данным Росавиации, у самолета было «деактивировано реверсивное устройство двигателя № 2». Sukhoi Superjet-100 при посадке в Якутске выкатился за пределы посадочной полосы

Фото: СК РФ

Самолет Sukhoi Superjet-100, который во вторник, 9 октября, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Якутии, эксплуатировался с отложенной неисправностью, об этом заявили в Росавиации.

По данным ведомства, у самолета было «деактивировано реверсивное устройство двигателя № 2». Это устройство для направления части воздушной или реактивной струи по направлению движения самолета и создания таким образом обратной тяги.

Росавиация поясняет, что посадку с деактивированным реверсом можно выполнять, когда коэффициент сцепления на ВПП составляет не ниже 0,4.

Ведомство сообщает, что, согласно первым замерам, коэффициент сцепления на полосе в аэропорту Якутска был 0,45, именно эту информацию, по предварительным данным, получил и экипаж воздушного судна.

«Однако, при проведении после авиационного события оценки состояния искусственного покрытия на ВПП-23L был зафиксирован гололед, значения коэффициента сцепления после замера составили — 0,25/0,32/0,25», — сообщили в Росавиации. Там отметили, что эти данные могут свидетельствовать о том, что аэродромная служба аэропорта ненадлежащим образом поддерживала элементы летного поля в эксплуатационном состоянии.

После того, как Sukhoi Superjet 100 выкатился со взлетно-посадочной полосы, у него подломились стойки шасси. На борту были 87 пассажиров и пять членов экипажа. После этого инцидента на обследование к врачам были отправлены четыре человека.

​РБК отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Якутия».

Материал дополняется