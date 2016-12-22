Службы безопасности Крымского моста перевели в усиленный режим

Службы безопасности Крымского моста перевели на учащенный режим патрулирования после взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Службы, обеспечивающие транспортную безопасность Крымского моста, переведены на учащенный режим патрулирования», — отметили в пресс-службе.

Около 12:00 мск 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. В результате погибли 13 человек и около 50 пострадали. По данным НАК, в колледже сработало взрывное устройство. Территорию оцепили, а людей эвакуировали из здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, неустановленное взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину доложили о взрыве. Президент выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

По словам очевидцев, на месте происшествия в Керчи были слышны выстрелы. Один из учеников колледжа рассказал, что взрыв произошел в столовой.