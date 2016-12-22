В «Газпроме» прокомментировали контракт Польши на поставки СПГ из США

Представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов прокомментировал РБК заявление Польши о подписании 20-летнего контракта на поставку СПГ из США.

«Это их право. Наш газ абсолютно конкурентоспособен. Кстати, и поставки в Польшу, на фоне всей риторики против российского газа, выросли в этом году почти на 10%», — сказал Куприянов.

Ранее польская PGNiG объявила о заключении контрактов с американскими Global Calcasieu Pass и Venture Global Plaquemines LNG на поставку сжиженного природного газа в течение 20 лет. Ежегодный объем поставок составит 2 млн т. Глава компании Петр Возняк заявил, что поставки газа из США будут на 20% дешевле, чем «с востока». Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отметил, что рад повысить «конкурентоспособность» и «независимость» газового сектора страны.

В начале августа PGNiG заявила, что с начала 2018 года добилась снижения зависимости от российского газа на 2% — с 77 до 75%. В компании отметили, что Польша также ведет диверсификацию источников газа. К 2022 году, когда завершится долгосрочный контракт с Россией, Польша намерена закупать СПГ и получать газ по газопроводу Baltic Pipe из Дании. Контракт на поставку газа из России в Польшу был заключен в 1996 году («ямальский контракт»).