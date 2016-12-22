После издевательств над пациентом психбольницы возбудили дело

В Магнитогорске в отношении санитаров, издевавшихся над пожилым пациентом психоневрологической больницы, возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом говорится в сообщении Cледственного комитета России (СКР).

Решение было принято после того, как следователи провели проверку информации и видеоролика, на котором видно, как два медбрата издеваются над пожилым пациентом психоневрологической больницы №5. Следственные действия в медучреждении продолжаются.

16 октября в интернете появилось видео издевательств. После этого главврач больницы №5 Александр Беликов сообщил о создании спецкомиссии по расследованию инцидента. Позднее стало известно, что один из фигурирующих на видео санитаров находится на больничном, а другой в отпуске. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил о необходимости уволить главврача.

Утром 17 октября пациент умер. В региональном минздраве заявили, что это произошло после выписки мужчины.