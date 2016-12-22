Подвергавшийся издевательствам пациент магнитогорской психбольницы умер

Пожилой пациент магнитогорской психоневрологической больницы №5, над которым издевались санитары, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

По словам представительницы ведомства, мужчина умер дома через некоторое время после выписки. «У него имелся целый ряд заболеваний, кроме того, пожилой человек», — пояснила она.

Позднее пресс-служба регионального минздрава сообщила, что подписан приказ об увольнении главврача больницы. Представители ведомства проводят проверки в медучреждении, также планируются проверки в других больницах.

Накануне в интернете опубликовали видео, на котором два медбрата издеваются над пожилым пациентом. Главврач больницы Александр Беликов, в которой было снято видео, заявил, что была создана спецкомиссия для проверки информации об издевательствах. Также стало известно, что один из санитаров находится на больничном, а другой — в отпуске. Следственный комитет начал проверку информации об издевательствах.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что главврач психоневрологоческой больницы должен быть уволен. Он также назвал произошедшее возмутительным и циничным.