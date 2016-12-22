Власти призвали уволить главрача психбольницы в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что главный врач психоневрологической больницы № 5 Магнитогорска, где санитаров подозревают в издевательствах над пациентом, должен быть уволен. Его слова передали в пресс-службе главы региона, сообщает Ura.ru.

Губернатор Челябинской области выразил мнение, что главврач находится «не на своем месте», и к нему есть вопросы.

​Дубровский назвал случай издевательства над пожилым человеком возмутительным и циничным. По его словам, нельзя разумно объяснить произошедшее. «Я требую максимально жестких мер: в короткие сроки установить всех виновных», — подчеркнул глава Челябинской области. Он отметил, что виновники должны быть уволены «с позором» и «волчьим билетом».



Во вторник, 16 октября, издание «Челябинск онлайн» опубликовало видео, на котором два медбрата издевались над пожилым пациентом. Один из них бросил в мужчину тапками, а потом ударил его. В больнице отметили, что была создана специальная комиссия, которая рассмотрит данное видео. Также в учреждении отметили, что один из санитаров, который запечатлен на видео, находится в отпуске, а другой — на больничном.

Управление Следственного комитета по Челябинской области начало проверку после публикации видео.