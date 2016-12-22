На Урале проверят данные об издевательстве над пациентом психбольницы

В психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске создана спецкомиссия для проверки данных об издевательстве санитаров над одним из пациентов медучреждения. Об этом сообщил ТАСС главврач больницы Александр Беликов.
Ранее издание 74.ru опубликовало видео, на котором санитары издеваются над пожилым пациентом: один из сотрудников сначала бросал в мужчину тапками, а потом пнул его.
«На видео наши сотрудники, два медбрата. Сегодня с утра специальная созданная комиссия провела расследование, по его итогам готовим письмо в прокуратуру», — отметил Беликов. По его словам, один из санитаров сейчас находится на больничном, другой — в отпуске.
Областное управление Следственного комитета России также начало проверку информации об издевательствах в психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске.