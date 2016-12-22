ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,02 65,03 EUR Нал. 76,43 75,39 USD Бирж. 65,35 -0,30 EUR Бирж. 75,86 -0,14 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6757,60 -179,00 IMOEX 2390,12 +0,04% RTSI 1152,25 +0,48% Brent 80,25 -0,10% DJIA 25250,55 -0,35% Nasdaq 7430,74 -0,89%
На Урале проверят данные об издевательстве над пациентом психбольницы
Лента новостей
«Аэрофлот» подал в суд на аэропорт из-за поврежденного птицами самолета 16:09, Общество Греф назвал специализированные школы пережитком прошлого 16:07, Общество Верховный суд отказал Siemens в рассмотрении жалобы по делу о турбинах 15:56, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 15:49, РБК и Lenovo В Минэкономразвития допустили рост инфляции до 5,5% в 2019 году 15:46, Экономика Британская спецслужба назвала неизбежной масштабную кибератаку на страну 15:45, Технологии и медиа Биржа Huobi добавит четыре криптовалютных аналога доллара США 15:45, Крипто СМИ узнали об интересе «Барселоны» к защитнику «Зенита» 15:43, Спорт Власти Крыма и Сирии подписали меморандум об экономическом сотрудничестве 15:33, Экономика Глава Rolls-Royce рассказал об «электрическом будущем» компании 15:30, Технологии и медиа Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 15:27, РБК и Schneider Electric Россия потеряла из-за кибератак 600 млрд руб. за 2017 год 15:21, Общество Киев оценил убытки от пожаров на складах с оружием в $2 млрд за три года 15:03, Политика Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации 15:01, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:00, РБК и Сбербанк Глава Ульяновской области сократил зарплату себе и другим чиновникам 14:54, Политика Бизнес предложил смягчить наказание за увольнение предпенсионеров 14:51, Общество Порошенко решил передать Константинополю Андреевскую церковь в Киеве 14:41, Общество На Урале проверят данные об издевательстве над пациентом психбольницы 14:40, Общество Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 14:35, РБК и Мираторг Власти Крыма создадут совместную с Сирией судоходную компанию 14:34, Политика «Русский мир» под угрозой»: западные СМИ — о расколе РПЦ и УПЦ 14:34, Политика В Марокко около 100 человек пострадали в результате крушения поезда 14:31, Общество Пруд с островом и холмы: как выглядит новый парк на Ходынском поле 14:24, Недвижимость  Госдума запретила рекламу дипломных работ на заказ 14:18, Общество Искусственный интеллект без ошибок: как начать на нем зарабатывать 14:15, Партнерский материал Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 14:14, РБК и Mastercard Кремль заявил о выполнении меморандума о стабилизации в Идлибе 14:14, Политика
На Урале проверят данные об издевательстве над пациентом психбольницы
Общество, 14:40
0
На Урале проверят данные об издевательстве над пациентом психбольницы

В психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске создана спецкомиссия для проверки данных об издевательстве санитаров над одним из пациентов медучреждения. Об этом сообщил ТАСС главврач больницы Александр Беликов.

Ранее издание 74.ru опубликовало видео, на котором санитары издеваются над пожилым пациентом: один из сотрудников сначала бросал в мужчину тапками, а потом пнул его.

«На видео наши сотрудники, два медбрата. Сегодня с утра специальная созданная комиссия провела расследование, по его итогам готовим письмо в прокуратуру», — отметил Беликов. По его словам, один из санитаров сейчас находится на больничном, другой — в отпуске.

Областное управление Следственного комитета России также начало проверку информации об издевательствах в психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске.

Теги: Магнитогорск , психбольница , издевательство
Главное
Власти Приморья отказались выдвигать Пучкова в Совет Федерации Политика
Материалы по теме
Минздрав назвал число психически больных россиян Общество
Главу психоневрологического интерната в ЕАО уволили из-за смерти больных Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter