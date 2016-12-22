Строители уложили шесть километров рельсов на Крымском мосту

Строители уложили 6 км рельсов из 38 запланированных на железнодорожном мосту через Керченский пролив. Об этом сообщил замгендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, передает информцентр «Крымский мост».

Он добавил, что работы по укладке рельсов идут с лета. По данным информцентра, на мосту укладывают термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства.

Строители также устанавливают акустические экраны для защиты от шума поездов. Также ведется строительство подходов к мосту.

В начале октября фрагмент строящегося железнодорожного пролета Крымского моста накренился и съехал в воду при монтаже. Инцидент произошел на участке между Тузлинской косой и островом Тузла. При этом никто из строителей не пострадал. Опоры моста также не были повреждены. Председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг заявил, что инцидент не повлияет на сдачу объекта в установленные сроки.

Автомобильную часть моста через Керченский пролив открыли 15 мая для легковых машин, а 1 октября для грузовых автомобилей. Железнодорожную часть моста планируют открыть в 2019 году.