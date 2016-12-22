Ротенберг рассказал об инциденте на железнодорожной части Крымского моста

Инцидент на железнодорожной части Крымского моста, фрагмент пролета которой съехал в воду, не повлияет на сдачу объекта в установленные сроки, заявил председатель совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, сообщает «РИА Новости». Компания является генеральным подрядчиком строительства.

«Разумеется, мы работаем с заделом, так что эта ситуация никак на сроки сдачи железнодорожного моста не повлияет», — сказал Ротенберг. Он рассказал, что фрагмент железнодорожного пролета съехал во время монтажа из-за неполадок с домкратом.

Видео: kerch_most_ru / VK

«Главное, никто не пострадал. У нас высокопрофессиональная команда, я в ребятах не сомневаюсь», — добавил Ротенберг.

Ранее в инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что пролет строящейся железнодорожной части сооружения съехал в воду. Инцидент произошел на участке между островом Тузла и Тузлинской косой, в момент, когда рабочие с помощью домкратных систем опускали пролет на опоры моста.

В инфоцентре отметили, что ликвидация последствий происшествия займет 35–40 суток, однако, это не повлияет на сроки реализации проекта. Железнодорожную часть Крымского моста планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году.