Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 29 человек

В США 29 человек погибли из-за урагана «Майкл», обрушившегося на юго-восточное побережье страны на прошлой неделе, передает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Агентство подсчитало, что в штате Флорида ураган привел к гибели 20 человек, еще пятеро погибли в Вирджинии, трое–в Северной Каролине и один в Джорджии.

По словам сооснователя организации CrowdSource Rescue Мэттью Марчетти, число погибших может вырасти на фоне того, как в затронутом ураганом регионе восстановили телефонную связь и расчистили дороги. Он отметил, что на каждого человека, которого волонтерам удалось найти, приходится три, с которыми выйти на связь не удалось.

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточное побережье США в прошлую среду, 10 октября. Сила ветра достигала 250 км/ч, ураган ослабел до уровня тропического шторма по мере продвижения вглубь континента.

В штате Флорида был введен режим чрезвычайного положения. Сообщалось, что ураган повредил истребители F-22 на авиабазе Тиндалл. Всего там было размещено 55 таких самолетов, каждый из них стоит более $330 млн. По разным данным число поврежденных истребителей оценивали от 3 до 18.