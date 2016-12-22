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Ураган «Майкл» повредил истребители F-22 эскадрильи ВВС США
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Ураган «Майкл» повредил истребители F-22 эскадрильи ВВС США
Общество, 09:47
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Ураган «Майкл» повредил истребители F-22 эскадрильи ВВС США
Военные не успели эвакуировать с авиабазы Тиндалл, пострадавшей от разрушительного урагана «Майкл», все самолеты. Фотографии, сделанные на авиабазе, показывают, что ущерб получили и F-22, каждый из которых стоит $339 млн
Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Ураган «Майкл» нанес ущерб не только гражданским, но и военным объектам на востоке США. Сильный ветер привел к обрушению ангаров, в которых находились боевые самолеты, пишет Air Force Times со ссылкой на представителя воздушных войск.

База Тиндалл оказалась затронута ураганом еще 12 октября. Тогда военное командование США признало, что объекту был нанесен значительный урон. Именно эта авиабаза, по данным The New York Times, является местом базирования крупнейшей группы новейших истребителей F-22 — всего на Тиндалл были размещены 55 самолетов этого типа, включенные в 43-ю эскадрилью. Стоимость каждого из них превышает $330 млн. В военном ведомстве утверждали, что новейшие самолеты перед наступлением урагана перегнали в другое место. Вместе с ними на другую военную базу отправились и учебные истребители QF-16 (аналог боевого F-16).

Новое сообщение ВВС США, однако, свидетельствует, что часть самолетов все же осталась на Тиндалл. Как пояснила пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек, некоторые самолеты все же остались на авиабазе в связи с техническим обслуживанием или же по соображениям безопасности. Укрыть их от урагана было решено в ангарах. Однако ангары на Тиндалл оказались частично разрушены ветром. «Мы полагаем, что самолеты, оставленные внутри, также могут быть повреждены, но мы не сможем оценить, насколько серьезно, до тех пор, пока наши специалисты не смогут безопасно проникнуть в ангары», — пояснила она.

В ВВС отказались подтвердить информацию о том, что среди поврежденных ангаров были ангары с F-22. Однако Air Force Times указывает, что на форуме ВВС США в Facebook обсуждают повреждение четырех новейших самолетов. Три из них находились в одном ангаре, получившем значительные повреждения, еще один был размещен отдельно.

Источник Defence News также подтвердил, что F-22 пострадали от стихии. При этом собеседник издания уточнил, что речь идет о десяти истребителях. Издание The Drive в свою очередь пишет, что оценки числа поврежденных самолетов варьируются от трех до 18.

Еще одним подтверждением того, что на авиабазе до прихода урагана остались новейшие истребители, служат фотографии, опубликованные обозревателем The Drive Тайлером Рогоуэй в своем Twitter. На одной из них, появившейся 12 октября, видны самолеты, стоящие в ангаре с обрушившейся крышей, они частично засыпаны обломками. Рогоуэй утверждает, что на фотографии можно различить один из F-22. Вместе с тем низкое качество снимка не позволяет однозначно идентифицировать самолет.

Однако вслед за этой фотографией была опубликована еще одна, на которой можно различить силуэт F-22, стоящего в поврежденном ангаре.

Фото: @swilson88

Ураган повредил и другие самолеты, остававшиеся на авиабазе. Некоторые из них были перевернуты и отброшены от своих стоянок.

Ураган «Майкл» обрушился на юго-восточное побережье США в среду, 10 октября. Порывы ветра достигали 250 км/ч. По мере продвижения вглубь континента ураган ослабевал до уровня тропического шторма. По последним данным, число жертв «Майкла» достигает 15. Во Флориде президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения.

Разрушения от урагана «Майкл» в США. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: F-22 , ураган
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