В Британии заявили о неразрешенных вопросах в переговорах с ЕС по Brexit

Великобритания и Евросоюз добились прогресса «в ряде ключевых областей» на переговорах по Brexit, однако все еще остается ряд нерешенных вопросов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское министерство по вопросам Brexit.
«Великобритания по-прежнему привержена достижению прогресса на октябрьском заседании по Brexit в Европейском совете», — указали в министерстве. Вопросы Brexit будут обсуждаться на саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября.
Ранее источники издания Politico сообщали, что Лондон и Брюссель достигли договоренности по предварительным условиям сделки Brexit. По их словам, таким образом Британия смогла обеспечить себе безопасный выход из ЕС с переходным периодом, чтобы предотвратить «жесткое» влияние экономических шоков».
Однако после встречи переговорщиков по Brexit от Лондона и Брюсселя — Доминика Рааба и Мишеля Барнье — изданию стало известно о том, что соглашение о предварительных параметрах сделки потерпело крах.
В Великобритании в июне 2016 года прошел референдум, 51,9% участников которого поддержали выход страны из Евросоюза. В марте 2018 года Лондон согласовал с ЕС длительность переходного периода — с 30 марта 2019 по 31 декабря 2021 года.