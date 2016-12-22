Верховный суд отказал Siemens в рассмотрении жалобы по делу о турбинах

Верховный суд отказал Siemens и «Сименс технологии газовых турбин» в рассмотрении кассационной жалобы по делу о поставке турбин в Крым. Это следует из карточки дела на портале «Электронное правосудие».
Немецкий концерн 20 августа подал жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который отказался признавать, что дочка «Ростеха» «Технопромэкспорт» обманула немецкую компанию и поставила ее продукцию в Крым в обход санкций. Также это решение оставил в силе Арбитражный суд Московского округа.
О том, что Siemens поставила турбины на Крымский полуостров, стало известно в июле 2017 года. В «Технопромэкспорте» пояснили, что оборудование было куплено на вторичном рынке и прошло модернизацию на российских предприятиях.
После этого немецкая компания заявила о приостановке работы с российскими государственными компаниями.
В январе США ввели санкции против лиц, которые принимали участие в поставке турбин в Крым, — директора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилки, а также чиновников Минэнерго Андрея Черезова и Евгения Грабчака.