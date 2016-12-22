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Siemens подала кассацию в Верховный суд по делу о турбинах в Крыму
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Siemens подала кассацию в Верховный суд по делу о турбинах в Крыму
Бизнес, 12:50
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Siemens подала кассацию в Верховный суд по делу о турбинах в Крыму

ООО «Сименс технологии газовых турбин» и Siemens AG подали кассационную жалобу в Верховный суд России по делу о турбинах в Крыму, следует из карточки дела на портале «Электронное правосудие». В сообщении отмечается, что жалобу подали 20 августа.

В конце июня Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил кассационную жалобу с требованием к «Технопромэкспорту» признать недействительной сделку по приобретению четырех турбин и вернуть их.

В 2017 году «Технопромэкспорт», дочернее предприятие «Ростеха», поставил на Крымский полуостров турбины Siemens в обход санкций. В результате концерн объявил о приостановке работ с российскими компаниями. Впоследствии Совет Европейского союза ввел в отношении четырех россиян и трех компаний санкции. В 2018 году Минфин США ввел свои санкции против участников поставок газовых турбин Siemens.

В декабре 2017 года российская компания «Интеравтоматика» подала иск к немецкому концерну Siemens и ООО «Сименс Технологии газовых турбин», а также и ООО «Сименс». Она потребовала взыскать 177,1 млн руб. и €5,5 млн в качестве компенсации ущерба из-за конфликта по поводу турбин в Крыму.

Теги: Siemens , газовые турбины , Крым
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