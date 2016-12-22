В Минэкономразвития допустили рост инфляции до 5,5% в 2019 году

В первом квартале 2019 года инфляция достигнет пикового значения в 5,5%. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором обсуждается проект федерального бюджета на 2019–2021 годы, заместитель министра экономического развития Азер Талыбов. РБК следил за трансляцией заседания на сайте Госдумы.
По его словам, по итогам 2019 года рост ВВП замедлится до 1,3% по сравнению с 1,8% в 2018 году. Он отметил, что инфляция возрастет в следующем году до 4,3%.
Талыбов рассказал, что первый квартал 2019 года будет переходным и непростым. Он пояснил, что это связано с грядущем повышением НДС и с активной реализацией национальных проектов, которая запланирована на середину года. Кроме того, на первый квартал выпадет «максимальное замедление кредитной активности», которое вызвано волатильностью на финансовых рынках, рассказал заместитель министра экономического развития.
Почти такой же прогноз по инфляции делал Банк России 14 сентября. Однако, по его прогнозам, в 2018 году инфляция достигнет 4%. Также в банковском регуляторе заметили, что она вернется к 4% в первой половине 2020 года. В ЦБ отметили, что это произойдет, когда перестанут оказывать влияние эффекты ослабления рубля и повышения НДС. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допускала также повышение инфляции в первом полугодии 2019 года до 6%.
Комментируя прогнозы ЦБ, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал их завышенными. Он отметил, что бюджет подготовлен с учетом более медленного роста цен.
В начале октября Росстат сообщал, что инфляция в сентября ускорилась на фоне падения рубля, слабого урожая и повышения ставки НДС и составила 3,4%. В августе этот показатель был равен 3,1%.