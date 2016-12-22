Власти Крыма создадут совместную с Сирией судоходную компанию

Правительство Сирии и власти Крыма договорились о создании совместной судоходной компании, сообщает государственное агентство САНА.

Также было решено создать Сирийский торговый дом в Крыму.

Делегация из Крыма, возглавляемая Сергеем Аксеновым, прибыла в Сирию 15 сентября. По итогам визита должны были быть подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом крымских предприятий, а также соглашения по поставке ржаной муки из Крыма в Сирию.

В апреле 2018 года на Ялтинском экономическом форуме власти приморской провинции Сирии Латакии и руководство Крыма подписали меморандум о намерениях на реализацию проектов на 62 млрд руб.

В 2017 году товарооборот России и Сирии, по данным Федеральной таможенной службы, составил $282 млн. В 2016 году он составлял $193 млн.

В октябре 2017 года сирийское правительство предложило ​РЖД принять участие в восстановлении железной дороги от моря к пальмирским месторождениям фосфатов. Российские компании планируется допустить и к восстановлению железнодорожной сети страны в целом, а также к прокладке новых магистралей в Иорданию и Ирак. Компания STG Logistic взялась за восстановление туристического кластера в провинции Латакия.