Сирия привлечет Россию к строительству железной дороги в Ирак

К восстановлению железнодорожного сообщения в Сирии непременно будут привлечены российские компании, заявили в Дамаске. Называть возможную стоимость контрактов представитель Сирийских железных дорог не стал

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Российские компании примут участие в восстановлении сети железных дорог в Сирии, а также в строительстве новой ветки, которая протянется через всю страну. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил начальник дамасского филиала Сирийских железных дорог (СЖД) Ридван Тикрити.

«Цель СЖД — восстановить связи между провинциями, а также связать их с соседними странами, доведя маршруты до границы с Ираком и в будущем до границы с Турцией. Также планируется построить новую ветку из Дамаска до границ с Иорданией для обеспечения маршрута Север — Юг из Европы до Персидского залива через Турцию, Сирию и Иорданию», — рассказал он.

По словам Тикрити, в восстановлении будут непременно участвовать российские компании. В частности, отметил представитель СЖД, из России ожидается поставка вагонов.

О возможном участии России в восстановлении сирийских железных дорог уже было известно. В октябре 2017 года Дамаск обратился к РЖД с предложением принять участие в восстановлении железнодорожных путей к фосфатным рудникам близ Пальмиры. Линия длиной 290 км должна соединить месторождения с побережьем. Стоимость проекта, по разным оценкам, может составить $1,45–2 млрд. Предложение Дамаска в РЖД изучили, однако о конкретном решении не сообщалось.

Российские компании уже занимаются реализацией разных проектов на территории Сирии. В июне 2017 года «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко начал работы по восстановлению фосфатных разработок близ Пальмиры — тех, к которым провести пути было предложено РЖД. А российская компания STG Logistic в июле 2018 года занялась восстановлением туристического кластера на побережье Средиземного моря в деревне Аль-Манара (провинция Тартус). Руководители этой компании, гендиректор Игорь Казак и региональный директор Захид Шахсуваров, ранее работали в «Стройтрансгазе».