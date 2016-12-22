В Дамаск прибыла делегация из Крыма во главе с Аксеновым

В Сирию с двухдневным визитом прибыла делегация Крыма. Сообщение об этом размещено на сайте главы республики Сергея Аксенова, который также прибыл в Дамаск.
«В программе визита запланированы встречи с высшим руководством Сирийской Арабской Республики, также будут обсуждаться проекты создания совместной судоходной компании и торгового дома», — говорится в сообщении.
Помимо Аксенова, в состав крымской делегации также вошли председатель Госсовета республики Владимир Константинов, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов и другие политические деятели — всего более 20 человек.
Поездка согласована как с Минобороны, так и с Министерством иностранных дел России, а сам визит организован в ответ на приглашение со стороны сирийских партнеров, полученных во время Ялтинского форума в апреле 2018 года.
Российская делегация проведет переговоры с представителями сирийских министерств и ведомств, а также встретится с министром экономики и внешней торговли страны Самиром аль-Халилем. Ожидается, что по итогам этого визита будут подписаны соглашения о сотрудничестве с рядом крымских предприятий (ООО «Керченский стрелочный завод», ООО «КТЗ Красноперекопский трубный завод», АО «Завод «Фиолент» и др), а также соглашения по поставке ржаной пшеничной муки из Крыма в Сирию.