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Бывшие менеджеры компании Тимченко построят пятизвездочный отель в Сирии
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Бывшие менеджеры компании Тимченко построят пятизвездочный отель в Сирии
Бизнес, 13:34
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Бывшие менеджеры компании Тимченко построят пятизвездочный отель в Сирии
Выходцы из «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко занялись восстановлением туристической инфраструктуры в Сирии. Проект строительства пятизвездочного отеля на побережье Средиземного моря оценивается в $90 млн
Фото: Tartous Department Of Tourism / Facebook

Российская компания STG Logistic займется восстановлением туристического кластера на побережье Средиземного моря в деревне Аль-Манара провинции Тартус, говорится на сайте Партии арабского социалистического возрождения (БААС, правящая партия в Сирии).

Сирийские СМИ утверждают, что это будет совместный проект STG Logistic и партии БААС, а его стоимость ​оценивают в $90 млн. Российская сторона, по их данным, планирует построить в деревне пятизвездочный отель на береговой линии, на территории которого будут размещены торговый центр, магазины, бассейны, детские игровые площадки, виллы и конференц-залы.

14 мая 2018 года состоялась закладка первого камня этого отеля. На мероприятии присутствовали начальник полиции Тартуса, члены руководства филиала партии БААС в Тартусе, а также ряд других сирийских государственных чиновников, говорится на сайте партии. С российской стороны на церемонии присутствовали гендиректор STG Logistic Игорь Казак и региональный директор этой компании Захид Шахсуваров, следует из сообщения БААС.

Ранее Казак и Шахсуваров работали в компании «Стройтрансгаз», подконтрольной бизнесмену Геннадию Тимченко: Казак занимал должность заместителя ее гендиректора, а Шахсуваров — заместителя гендиректора филиала в Сирии. Cогласно данным СПАРК, Казак также занимает пост гендиректора «СТГ Инжиниринг», которая ранее принадлежала «Стройтрансгазу», но с марта 2018 года контролируется двумя структурами — «Фотон Экспресс» и «Энергия Антареса», конечным собственником которых указана Ольга Сахарова. Кроме того, Казак до мая 2017 года возглавлял «СТГ Логистик», которой владеют физические лица, не связанные со «Стройтрансгазом», следует из СПАРК.

Представитель «Стройтрансгаза» отказался отвечать на вопросы РБК, остаются ли Казак и Шахсуваров сотрудниками компании до сих пор. Он также не сказал, принадлежит ли STG Logistic «Стройтрансгазу». Согласно сайту «Стройтрансгаза», в структуре компании до сих пор значится «СТГ Инжиниринг», которая отвечает за «реализацию проектов за рубежом», но нет упоминаний о STG Logistic.
До войны, начавшейся в 2011 году, развивать туризм в Сирии собирались туристический холдинг АФК «Система» «Интурист» вместе с группой «Синара» Дмитрия Пумпянского. Они планировали вложить в cвои проекты в стране по $25 млн.

«Стройтрансгаз» в 2005–2009 годах построил в Сирии газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 2,2 млрд куб. м в год и газопровод. Подрядчик также начал строительство второго ГПЗ мощностью 1,3 млрд куб. м в год в окрестностях Ракки. Первая очередь предприятия введена в ноябре 2014 года.

В 2017 году, как писал РБК, «Стройтрансгаз» получил контракт от управления геологии и минеральных ресурсов Сирии на восстановление добычи фосфатов на крупнейших в стране месторождениях неподалеку от Пальмиры. Власти Сирии также предложили РЖД поучаствовать в восстановлении железной дороги, связывающей фосфатные месторождения с портами.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Анжелика Басисини.
Теги: «Стройтрансгаз»
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