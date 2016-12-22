Бывшие менеджеры компании Тимченко построят пятизвездочный отель в Сирии

Российская компания STG Logistic займется восстановлением туристического кластера на побережье Средиземного моря в деревне Аль-Манара провинции Тартус, говорится на сайте Партии арабского социалистического возрождения (БААС, правящая партия в Сирии).
Сирийские СМИ утверждают, что это будет совместный проект STG Logistic и партии БААС, а его стоимость оценивают в $90 млн. Российская сторона, по их данным, планирует построить в деревне пятизвездочный отель на береговой линии, на территории которого будут размещены торговый центр, магазины, бассейны, детские игровые площадки, виллы и конференц-залы.
14 мая 2018 года состоялась закладка первого камня этого отеля. На мероприятии присутствовали начальник полиции Тартуса, члены руководства филиала партии БААС в Тартусе, а также ряд других сирийских государственных чиновников, говорится на сайте партии. С российской стороны на церемонии присутствовали гендиректор STG Logistic Игорь Казак и региональный директор этой компании Захид Шахсуваров, следует из сообщения БААС.
Ранее Казак и Шахсуваров работали в компании «Стройтрансгаз», подконтрольной бизнесмену Геннадию Тимченко: Казак занимал должность заместителя ее гендиректора, а Шахсуваров — заместителя гендиректора филиала в Сирии. Cогласно данным СПАРК, Казак также занимает пост гендиректора «СТГ Инжиниринг», которая ранее принадлежала «Стройтрансгазу», но с марта 2018 года контролируется двумя структурами — «Фотон Экспресс» и «Энергия Антареса», конечным собственником которых указана Ольга Сахарова. Кроме того, Казак до мая 2017 года возглавлял «СТГ Логистик», которой владеют физические лица, не связанные со «Стройтрансгазом», следует из СПАРК.
«Стройтрансгаз» в 2005–2009 годах построил в Сирии газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 2,2 млрд куб. м в год и газопровод. Подрядчик также начал строительство второго ГПЗ мощностью 1,3 млрд куб. м в год в окрестностях Ракки. Первая очередь предприятия введена в ноябре 2014 года.
В 2017 году, как писал РБК, «Стройтрансгаз» получил контракт от управления геологии и минеральных ресурсов Сирии на восстановление добычи фосфатов на крупнейших в стране месторождениях неподалеку от Пальмиры. Власти Сирии также предложили РЖД поучаствовать в восстановлении железной дороги, связывающей фосфатные месторождения с портами.