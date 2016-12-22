Во Владивостоке самосвал снес пешеходный мост поднятым кузовом

Во Владивостоке на объездной трассе Седанка-Патрокл самосвал снес пешеходный виадук. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Отмечается, что у самосвала самопроизвольно поднялся кузов в районе поворота на бухту Тихая. В результате виадук упал и перекрыл две полосы дороги. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение для автомобилей в обоих направлениях.
Объезд перекрытого участка дороги проходит по улице Катерная. В результате аварии никто не пострадал. К месту ДТП направили ремонтно-восстановительные бригады и спецтехнику МЧС.
В Амурской области 9 октября обрушились пролеты авиадука, проходящего над железнодорожными путями в городе Свободный. В результате было ограничено движение поездов по Транссибирской магистрали.
Следственное управление СК по области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК России (халатность). По данным следствия, пролеты автомобильного моста обрушились, когда по нему проезжал грузовик. В результате водитель грузивика попал в больницу с травмами. Прокуратура области также начала проверку случившегося.