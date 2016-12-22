СК возбудил дело после обрушения моста в Приамурье

Следственное управление СК по Амурской области после обрушения двух пролетов автомобильного моста завело уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность), — говорится на сайте ведомства.

Следователи установили, что два пролета автомобильного моста разрушились во время движения по нему грузового автомобиля. Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу. В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации города Свободного, не обеспечивших, по версии следствия, безопасную эксплуатацию автомобильного путепровода. Прокуратура области организовала проверку по факту обрушения моста.



Инцидент произошел в ночь на 9 октября. На железнодорожные пути станции Свободный обрушились два пролета виадука. В момент происшествия под мостом двигался грузовой поезд, а по виадуку — грузовой автомобиль. В городе введен режим ЧС.

