Появилось видео обрушения виадука над Транссибом в Приамурье

В сети появилось видео частичного обрушения пересекающего Транссибирскую магистраль виадука в городе Свободный Амурской области. Запись опубликована ИА «Порт Амур».

Видео: ИА "Порт Амур"

Инцидент произошел в ночь на 9 октября. На железнодорожные пути станции Свободный обрушились два пролета виадука, соединяющего центральную часть города с залинейной. В момент происшествия под мостом двигался грузовой поезд, а по виадуку — грузовой автомобиль. По предварительным данным, его водитель пострадал. Среди сотрудников РЖД пострадавших нет.

Движение по станции и в целом по главному ходу Транссиба было временно ограничено. В городе Свободный введен режим ЧС. В правительстве региона считают, что причиной инцидента стал перегруз автомобиля, следовавшего по мосту.

В муниципалитете Свободного сообщают, что мост был построен в 1982 году.