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Евкуров усомнился в похищении и пытках правозащитника в Ингушетии
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Евкуров усомнился в похищении и пытках правозащитника в Ингушетии
Политика, 20:33
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Евкуров усомнился в похищении и пытках правозащитника в Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не исключил, что информация о похищении и пытках в республике сотрудника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского неизвестными, представившимися сотрудниками органов безопасности, может быть провокацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, представились органами безопасности, сотрудниками полиции, но все нити ведут якобы к руководству республики, к органам власти. И ни слова о том, что это могут быть провокации разных сторон. Сразу заготовка — это органы власти», — сказал Евкуров.

Он добавил, что раз Козловский приехал в Ингушетию, то «точно не сам по себе». «С кем-то созвонился, договорился, они обсудили — якобы вывезли и избили. Да и заявил только через неделю», — отметил глава республики.

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Ранее в Amnesty International рассказали, что 5 октября Козловский приехал в столицу Ингушетии Магас, чтобы следить за протестными акциями. На следующий день к нему в гостиницу приехал неизвестный, который заявил, что с правозащитником хочет познакомиться один из организаторов протестов и пригласил его в свой автомобиль. В организации сообщили, что, когда Козловский сел в машину, двое неизвестных в масках потребовали у него выключить телефон и ударили в лицо. Правозащитника вывезли за пределы города, где заставили раздеться, избили и угрожали.

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Amnesty International подчеркивает, что участвовавшие в пытках представились сотрудниками органов безопасности и предлагали ему стать их информатором. Позже его вывезли в Северную Осетию и отпустили рядом с аэропортом.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс рассказала, что правозащитники подали заявление в правоохранительные органы России. «Власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за ма​сками», — заявила она.

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В пресс-службе правозащитной организации добавили, что Козловский временно покинул территорию России. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов рассказал «РИА Новости», что направил руководству Ингушетии и в Следственный комитет обращения в связи с появлением информации о похищении правозащитника.

Поводом для митингов в Ингушетии стало подписание закона об установлении границы с Чечней. Несколько региональных парламентариев ранее обратились в правоохранительные органы из-за возможных нарушений при рассмотрении законопроекта в парламенте республики. Власти согласовали проведение протестной акции в Магасе. Изначально срок ее проведения был ограничен 15 октября, однако позднее он был продлен до 17 октября.

Теги: Ингушетия , Юнус-Бек Евкуров , похищение
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