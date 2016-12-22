Amnesty International заявила о пытках своего сотрудника в Ингушетии

Правозащитная организация Amnesty International заявила о пытках и избиении своего сотрудника Олега Козловского, который был направлен в столицу Ингушетии Магас для мониторинга протестных акций. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в РБК.



В сообщении отмечает, что Козловский был «похищен, избит и подвергся инсценировке казни со стороны неизвестных, назвавшихся сотрудниками органов безопасности».

В организации рассказали, что ее сотрудник прибыл в Магас 5 октября, после того как лидеры Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября соглашение об изменении границы между двумя регионами. К нему подошел неизвестный, который представился Козловскому организатором акций протестов, и заманил его в свой автомобиль, предлагая встретиться с митингующими. Затем наблюдателя вывезли из города, где его раздели, избили и грозили расстрелять. По данным правозащитников, пытки длились на протяжении двух часов.​



По данным Amnesty International, на следующий день, 6 октября, неизвестный постучал в дверь номера в гостинице, где жил Козловский, и сказал, что он один из организаторов митинга и хочет встретиться с ним. После этого наблюдателя провели к автомобилю и там подсели двое в масках. Мужчину снова вывезли за пределы города, избили и пытались завербовать в качестве информатора. Нападающие вывезли Козловского в Северную Осетию и отпустили около аэропорта. «Перед тем, как его отпустить, один из неизвестных сказал: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии», — отмечается в сообщении.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс сообщила, что организация подала заявление в российские правоохранительные органы. «Власти должны понимать, что нас не смогут запугать люди, которые прячутся за масками», — сказала она. Стразерс отметила, что Козловский был похищен «на виду» у сотрудников отеля и в поле зрения камер в городе, в котором много полицейских из-за акций протестов. «Те, кто несет ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду», — добавила она.

В пресс-службе Amnesty International добавили, что Козловский «временно покинул территорию России». РБК направил запросы в МВД Ингушетии и СК России.