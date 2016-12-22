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Полиция вошла в саудовское консульство в Турции после пропажи журналиста
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Полиция вошла в саудовское консульство в Турции после пропажи журналиста
Политика, 19:55
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Полиция вошла в саудовское консульство в Турции после пропажи журналиста

Сотрудники правоохранительных органов Турции прибыли в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения журналиста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкаджи, пропавшего 2 октября, передает Reuters.

Как отмечает Hurriyet, группа из представителей Турции и Саудовской Аравии начала инспекцию здания консульства в 17:30 мск. О том, что обыск в саудовском консульстве могут провести 15 октября, ранее сообщал турецкий телеканал NTV, которому об этом рассказали источники в МИД страны.

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2 октября стало известно, что Хашкаджи, работавший в WP и критиковавший власти Саудовской Аравии, исчез. В последний раз он выходил на связь перед тем, как войти в саудовское консульство, где собирался взять документы, необходимые для регистрации брака.

Власти Турции позже заявили, что к исчезновению журналиста и его возможному убийству могут быть причастны 15 граждан Саудовской Аравии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал королевство доказать, что журналист покинул консульство, в ответ король Саудовской Аравии предложил создать совместную группу для его поиска.

По информации турецкой газеты Sabah, часы Apple Watch, которые были на руке Хашкаджи во время посещения консульства, вели запись звука, которая передавалась на смартфон журналиста, оставленный им своей невесте,  ожидавшей его у входа в здание. Как отмечает издание, в результате удалось записать на аудио момент убийства журналиста и предшествовавшие ему разговоры с представителями властей Саудовской Аравии.

Теги: Турция , полиция
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