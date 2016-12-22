Адвокат сообщила о заочном обвинении Исмаилова в похищении певца Руссо

Бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову предъявлено заочное обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо, сообщила РБК адвокат Исмаилова Марина Русакова.

«Информация достоверная. 24 сентября состоялось привлечение в качестве обвиняемого. Самого постановления мы еще не видели, потому что нам только что это пришло по почте», — пояснила она.

В сентябре газета «Коммерсантъ» сообщила, что Руссо подал в правоохранительные органы заявление о том, что в 2004 году его похитили в центре Москвы. После этого было возбуждено уголовное дело и задержан племянник Исмаилова, гендиректор ресторана «Прага» Заур Марданов.

По версии следствия, похищение было организовано Исмаиловым, который какое-то время финансировал концертную деятельность Руссо, однако позже между ними, по данным газеты, произошел конфликт.

Согласно материалам дела, которые оказались в распоряжении «Коммерсанта», 31 января 2004 года Исмаилов пригласил певца в своей кабинет в «Праге», где вместе с Мардановым избил Руссо и потребовал от него отменить заявленные концерты и заключить новый контракт. При этом адвокат Исмаилова назвала нелогичным подачу заявления о тяжком преступлении спустя 14 лет после его совершения и назвала всю историю с похищением абсурдом.

Марданова арестовали в сентябре, однако, 15 октября суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 10 млн руб. «Постановление зарегистрируют в бухгалтерии, дадут счет для внесения залога. Когда залог будет внесен, постановление будет направлено в изолятор, после чего его должны отпустить», — сказал его адвокат Алексей Смирнов.

В декабре 2017 года Следственный комитет передал Генпрокуратуре материалы для международного розыска Исмаилова по линии Интерпола. Следствие считает его организатором убийств двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева.