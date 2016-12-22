Племянника Тельмана Исмаилова освободят под залог в 10 млн руб.

Племянника бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, освободят под залог. Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Смирнов.

«Суд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на залог в размере 10 млн руб. Постановление зарегистрируют в бухгалтерии, дадут счет для внесения залога. Когда залог будет внесен, постановление будет направлено в изолятор, после чего его должны отпустить», — сказал адвокат.

О том, что Руссо написал заявление в правоохранительные органы, в котором утверждал, что в 2004 году он был похищен в центре Москвы, сообщала газета «Коммерсантъ» 18 сентября. В тот же день был задержан Марданов, в его доме состоялся обыск. По данным издания, организатором похищения был Исмаилов, который финансировал концертную деятельность певца до тех пор, пока они не поссорились.

Как полагает следствие, 31 января Исмаилов пригласил Руссо в ресторан «Прага». После этого он и гендиректор ресторана Марданов избили певца. От Руссо они потребовали отменить концерты и снова заключить контракт с Исмаиловым. Затем певца отвезли на дачу в Апрелевке, где он согласился с требованиями и его отпустили. По словам адвоката Исмаилова, такие обвинения — это бред.

Марданову были предъявлены обвинения 18 сентября. Он проходит по делу по п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).