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Нетаньяху рассказал о важности дружбы с Путиным
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Нетаньяху рассказал о важности дружбы с Путиным
Война в Сирии, 20:09
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Нетаньяху рассказал о важности дружбы с Путиным

Дружественные отношения с президентом России Владимиром Путиным являются важными для безопасности Израиля, заявил премьер-министр этой страны Биньямин Нетаньяху на заседании кнессета. Его слова передает газета «Едиот Ахронот».

Он отметил, что поддерживает «частые дружественные контакты» с Путиным, которые отмечены «взаимным уважением». ​«Эти отношения важны и для безопасности Израиля», — заявил премьер.

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Неделей ранее стало известно, что Путин и Нетаньяху договорились о первой встрече после инцидента 17 сентября, когда российский Ил-20 был сбит у берегов Сирии во время налета ВВС Израиля. В конце того же месяца израильский премьер намеревался встретиться с российским президентом вместе с министром обороны и председателем израильского Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом. Однако встреча так и не состоялась, хотя Москва опровергла сообщения СМИ об отказе принять Нетаньяху.

Российский Ил-20 был сбит комплексом С-200 сирийской ПВО у берегов провинции Латакия 17 сентября. Российские военные обвинили в гибели самолета израильтян, которые «подставили» его под удар сирийской ПВО. Россия приняла решение в ответ на инцидент поставить комплексы С-300 сирийским военным, Нетаньяху заявил о «росте рисков» в регионе из-за этих поставок.

Теги: Израиль , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин
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