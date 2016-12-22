СМИ узнали об отказе Москвы принять Нетаньяху после гибели Ил-20

Чтобы урегулировать ситуацию после гибели в Сирии российского Ил-20, Израиль считал возможным организовать визит в Москву премьер-министра страны. Однако российские власти подобное предложение отвергли, выяснила Haaretz

Беньямин Нетаньяху (Фото: Thomas Coex / EPA / ТАСС)

После того как над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, Израиль, чтобы урегулировать ситуацию, хотел направить в Москву делегацию во главе с председателем израильского Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом, однако Россия это предложение отвергла, сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на несколько неназванных источников.

В состав группы, которая должна была отправиться в столицу России, по информации собеседников издания, должны были войти представители израильских Военно-воздушных сил, а также военного штаба. Помимо этого в Израиле допускали: в Москву могут отправиться также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авигдор Либерман. Но Россия, реагируя на эту инициативу, предпочла, чтобы контакты между сторонами оставались на профессиональном уровне, а именно между командующим ВВС Израиля Амикамом Норкиным и его российским коллегой Андреем Юдиным, указали источники Haaretz.

В связи со сложившейся ситуацией Тель-Авив, как замечают собеседники газеты, надеется, что снизить напряженность между Россией и Израилем после гибели Ил-20 помогут США.​ Публично США, как напоминает газета, не занимают какой-либо позиции относительно случившегося в Сирии. Израиль же убежден в достоверности расследования своих ВВС и в их способности убедить американцев в том, что именно версия Армии обороны Израиля относительно происшествия над Средиземным морем является верной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что информация источников Haaretz неверна, передает корреспондент РБК.

«В данном случае газета дает неправильную информацию. С самого начала было предложение премьер-министра Израиля направить военную делегацию, что и было сделано», — сказал Песков.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД РФ, а также обратился за комментарием в израильское посольство в Москве.

Самолет-разведчик российских ВВС был сбит над Средиземным морем 17 сентября. Ил-20 возвращался на российскую авиабазу Хмеймим из полета, в ходе которого собирал информацию о беспилотниках боевиков в провинции Идлиб.

Связь с экипажем самолета была потеряна в момент, когда удары по территории Сирии начали наносить израильские истребители F-16. В Минобороны России затем рассказали: Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса ПВО, однако в случившемся военное ведомство обвинило израильских военных.​​ Четыре истребителя ВВС Израиля «преднамеренно создали опасную ситуацию», чем поставили под угрозу безопасность российских военных, заявили в министерстве. Кроме того, F-16, по данным Москвы, намеренно скрывались за российским самолетом.

В Тель-Авиве, реагируя на подобные обвинения, причиной случившегося назвали беспорядочный огонь сирийских ПВО. Израильские самолеты, как заверили в армии обороны страны, в момент инцидента не прятались «ни за каким самолетом и находились в воздушном пространстве Израиля».

Москва, несмотря на это, продолжила настаивать на своей версии произошедшего. 24 сентября, чтобы «охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков», Россия решила передать сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. ЗРК, как напомнил российский министр обороны Сергей Шойгу, «способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей». Передача Сирии этих комплексов была приостановлена в 2013 году по просьбе израильской стороны. «Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине», — подчеркивал глава ведомства.