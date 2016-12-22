Суд арестовал похитителя 10 млн руб. из московского отделения Альфа-банка

Бабушкинский суд Москвы постановил арестовать инкассатора Андрея Кочешнова, укравшего 10 млн руб. из одного из отделений Альфа-банка в Москве, заявили в суде. Об этом сообщает ТАСС.
«Кочешнов арестован на два месяца. Он обвиняется по п. «б» ч. 3 статьи 161 УК РФ (грабеж)», — сказала представитель суда.
Ранее сообщалось, что похитивший 10 млн из отделения Альфа-банка мужчина был задержан в Домодедовском районе Подмосковья. Таким образом, на его розыск у правоохранителей ушло пять дней.
Ограбление произошло 2 июля. Инкассатор похитил на северо-востоке Москвы деньги, принадлежавшие одному из отделений Альфа-банка. Вместе с деньгами злоумышленник взял табельный пистолет и две обоймы к нему. На видео, записанном камерами наблюдения, видно, как мужчина в темной одежде с сумкой в руке пробегает мимо инкассаторской машины и скрывается в неизвестном направлении.