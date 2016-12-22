RT перестанет вещать в Вашингтоне

Это стало следствием того, что распространители сигналов продали права на свои частоты, передает Bloomberg. Главный редактор RT связала происходящее с тем, что канал зарегистрировался в США в качестве иностранного агента

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Около десятка иностранных телеканалов, включая RT, станут недоступными для жителей столицы США. Это связано с тем, что распространители сигналов этих телеканалов — WNVT и WNVC — прекращают вещание, пишет Bloomberg.

Годом ранее владелец WNVT и WNVC — Commonwealth Public Broadcasting Corp. — продал на торгах свои права на частоты этих двух вещателей. Компания выручила около $182 млн.

Контент для WNVT и WNVC предоставляет компания MHZ Network, которая распространяет контент RT, DW, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Основатель MHZ Фредерик Томас подчеркнул, что происходящее связано не столько с тем, что RT признан иностранным агентом на территории США, сколько с частотным аукционом. Он добавил, что не нашел способа, как сохранить телевещание контента MHZ, и что компания рассматривает другие способы дистрибуции, включая стриминговые сервисы.

Из-за того что контент RT перестанет распространять WNVT и WNVC, канал также перестанет быть доступным по кабельному телевидению, пишет агентство. Законодательство США обязывает распространять сигналы всех действующих вещателей в том или ином регионе по кабелю.

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила изданию, что телеканал продолжит работу с дистрибьюторами как в Вашингтоне, так и за его пределами, но статус иностранного агента осложняет такое взаимодействие.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян напрямую связала происходящее со статусом иноагента. «Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», — заявила она.

В сентябре прошлого года Минюст США потребовал от обслуживающий телеканал RT America компании зарегистрироваться в качестве иностранного агента. С предложением сделать это еще в декабре 2016 года выступил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он указывал, что RT и агентство Sputnik открыто агитировали за Дональда Трампа и против Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании.

Симоньян сообщила о том, что RT America зарегистрировался иноагентом, 13 ноября. В ответ на ситуацию вокруг RT власти России разработали и приняли законопроект, позволяющий объявлять иностранными агентами зарубежные медиа. Первыми СМИ-иноагентами в России стали «Голос Америки», «Радио Свобода», «Настоящее время» и другие.