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Сеул и Пхеньян утвердили сроки начала работ по соединению железных дорог
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Сеул и Пхеньян утвердили сроки начала работ по соединению железных дорог
Политика, 10:52
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Сеул и Пхеньян утвердили сроки начала работ по соединению железных дорог

Представители Южной и Северной Кореи на переговорах в приграничной деревне Пханмунджом договорились начать совместный проект по модернизации железных и автомобильных дорог, в рамках которого планируется соединить дороги двух стран. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что начало работ запланировано на конец ноября — начало декабря. Представители Сеула и Пхеньяна также договорились позднее в октябре провести переговоры по вопросам, связанным с разделенными Корейской войной семьями, а также «как можно скорее» организовать встречу высокопоставленных военных представителей.

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В середине сентября южнокорейский президент Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры в ходе встречи приняли совместное заявление. Как отметил Ким Чен Ын, реализация содержащихся в нем мер приблизит «эпоху мира и процветания». Северная Корея пообещала закрыть ракетный полигон Тонхчан и остановить работу ядерного реактора в Йонбене. Также Сеул и Пхеньян договорились создать буферную зону для предотвращения военных инцидентов.

Ким Чен Ын также выразил желание посетить Сеул. Если это произойдет, он станет первым северокорейским лидером в истории, посетившим столицу Южной Кореи.

1 октября военные Южной Кореи и КНДР начали процесс разминирования демилитаризованной зоны. Он будет продолжаться в течение 20 дней.

Теги: железная дорога , Южная Корея , КНДР
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