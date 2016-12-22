Военные КНДР и Южной Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны

Военные Северной и Южной Кореи начали процесс разминирования демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая разделяет два государства. Об этом сообщили в южнокорейском Министерстве обороны, передает Yonhap.

В Минобороны отметили, что работы по разминированию будут продолжаться в течение 20 дней.

Военные Северной и Южной Кореи проведут консультации по разным вопросам с командованием ООН, в том числе о порядке действий в ходе операции по разминированию.

В сентябре в Пхеньяне состоялся саммит представителей Южной и Северной Кореи. В рамках переговоров лидеры Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились создать буферную зону между двумя республиками для предотвращения военных инцидентов, а также о демонтировании в Северной Корее двух ядерных объектов.

Кроме того, министры обороны КНДР и Южной Корей Но Гван Чхоль и Сон Ён Му подписали военное соглашение, которое направлено на деэскалацию напряженности между двумя странами и предотвращение военных столкновений. В том числе документ подразумевает создание буферных зон в Желтом море, в районе демаркационной линии и в воздухе. Кроме того, обе страны планируют сформировать военную комиссию для урегулирования вопросов взаимного доверия. Также министры договорились открыть прямой канал связи между главами Министерств обороны.