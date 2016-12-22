Президент Южной Кореи прибыл в КНДР для саммита с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР для участия в двустороннем саммите. Об этом сообщает Yonhap.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу встретили президента в аэропорту Пхеньяна. Как отмечает агентство, появление лидера КНДР стало «сюрпризом».
«Одной из целей является продолжение развития межкорейских отношений, а другая — продвижение диалога между Северной Кореей и США, направленного на денуклеаризацию Корейского полуострова», — сказал президент Республики Корея.
Мун Чже Ин стал третьим президентом Южной Кореи, посетившим КНДР. Для него эта первая поездка в Северную Корею в качестве главы государства. Помимо президента, на саммит прибыла делегация из 110 человек. 93 человека, среди котрых етсь чиновники и репортеры, приехали в КНДР в воскресенье, 16 сентября.
Агентство добавляет, что у Муч Чже Ина будет как минимум две встречи в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. Первые официальные переговоры планируется провести вскоре после прибытия президента Южной Кореи. Затем он будет присутствовать на званном ужине, который может быть устроен Ким Чен Ыном.
Ранее лидеры Северной и Южной Кореи встречались 27 апреля и 26 мая в приграничной демилитаризованной зоне. Тогда они подписали декларацию, в которой объявили, что «на Корейском полуострове никогда больше не будет войны».