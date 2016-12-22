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Жертвами наводнения на юге Франции стали шесть человек
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Жертвами наводнения на юге Франции стали шесть человек
Общество, 10:44
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Жертвами наводнения на юге Франции стали шесть человек

В результате наводнения на юге Франции в департаменте Од погибли шесть человек. Об этом сообщил префект региона Ален Тирьон​, передает BFM.

По его словам, одной из погибших была монахиня, которую унесло потоком воды. Также найдены мертвыми два человека, которые ранее были объявлены пропавшими без вести. Кроме того, один человек пострадал, после того как обрушился его дом.

Тирьон​ рассказал, что на помощь жителям направлены от четырех до шести вертолетов. Также в спасательной операции задействованы 250 пожарных и сотни полицейских.

По оценкам государственной службы наблюдения за паводками, это самое сильное наводнение с 1891 года. В ведомстве отметили, что паводки были вызваны дождями, которые шли всю ночь. Представитель экстренных служб сообщил, что в некоторых местах вода достигла уровня второго этажа.

В префектуре Од объявили о закрытии всех школ в понедельник, 15 октября. Также власти попросили жителей оставаться дома и не пользоваться транспортом.

В шести регионах на юге Франции объявлен красный уровень опасности. Как отмечает телеканал, в этой части страны за десять часов выпала семимесячная норма осадков.

Теги: Франция , Наводнение , стихийное бедствие
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