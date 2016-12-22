В Таиланде в результате наводнения пострадали более 58 тыс. человек
Общество, 11:20
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В Таиланде в результате наводнения пострадали более 58 тыс. человек
В Таиланде наводнение, вызванное сильными дождями, затронуло восемь провинций королевства, в результате чего пострадали 58,2 тыс. местных жителей. Об этом сообщает Bangkok Post.
По данным газеты, стихия обрушилась на такие провинции, как Бунгкан, Накхонпханом и Саконнакхон на северо-востоке страны, Накхоннайок, Прачинбури, Чаченгсау в центральном регионе и Сатун на юге королевства.
Всего в результате стихии пострадало 16,4 тыс. домашних хозяйств, расположенных в 26 районах страны.
Представитель местных властей сообщил изданию, что в настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Так, власти продолжают сливать воду из затопленных районов.