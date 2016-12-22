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В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
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В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
Общество, 13:11
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В Санкт-Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

Из-за подъема воды в дельте Невы и угрозы наводнения закрыты затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Об этом сообщает дирекция КЗС.

Синоптики предупредили о сильных дождях и ветре (до 23 м/с), которые могут спровоцировать подъем воды в Неве до опасных значений. Утром 26 сентября начались работы по закрытию запоров КЗС. Вода, по прогнозам, может подняться к 27 сентября до 185 — 191 см по Балтийской системе высот и квалифицируется как «опасное наводнение». Открыть затворы планируется на два часа — между 2:00 и 4; 00 27 сентября.

В последний раз затворы закрывали в январе из-за угрозы наводнения.

В составе Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга находятся 11 дамб, шесть водопропускных затворов и два судопропускных сооружения. Они протянулись через остров Котлин (Кронштадт) от южного (Бронка) до северного (Сестрорецк) берега Финского залива (Невской губы). Строительство комплекса велось с 1980 по 2011 год и стоило более 87 млрд руб. По верхней части дамб организовано сквозное автомобильное движение.

Теги: Санкт-Петербург , дамба , наводнение
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