Из-за наводнения на Майорке погибли шесть человек

В результате наводнения на Майорке погибли по меньшей мере шесть человек, в Twitter сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Балеарских островов.
Отмечается, что четверо погибли в муниципалитете Сан-Лоренсо, который пострадал больше других, еще двое — в населенном пункте Сильот муниципалитета Сон-Сервера. Ведомство сообщает, что на месте происшествия для оценки ущерба и помощи населению работают более 400 военнослужащих.
По информации радиостанции Cadena SER, еще девять человек пропали без вести. Заместитель мэра Сан-Лоренсо Антония Бауса уточнила, что двое погибших являются гражданами Великобритании, двое — жителями Сан-Лоренцо, а личности еще двоих пока не установлены.
«Первоочередной задачей является помощь жертвам, ситуация катастрофическая. Мы пытаемся найти выживших и помочь людям. Все затоплено, и люди не могут покинуть свои дома», — сказала Бауса.
На острове перекрыты 13 дорог, в некоторых муниципалитетах закрыты школы.
В середине сентября на США обрушился тропический шторм «Флоренс». Из-за наводнения, вызванного ураганом, в Северной и Южной Каролине погибли 16 человек. Без электроснабжения оказались 700 тыс. домохозяйств, 15 тыс. человек были эвакуированы в пункты временного пребывания.