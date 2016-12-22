Трамп рассказал об «очень жестком» общении с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень жесток» в личном общении со своим российским коллегой Владимиром Путиным, напомнив о прошедшей «очень сложной и очень хорошей» встрече в Хельсинки. Об этом он рассказал в программе 60 Minutes на телеканале CBS.

Трамп сделал такое заявление после вопроса журналистки Лесли Шталь о том, почему у американского президента «не находится резких слов для Владимира Путина». «Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией [в Хельсинки]», — ответил Трамп. По словам Шталь, Трамп никогда не говорил ничего «жесткого» в адрес Путина публично. «Я этого не делал? Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы», — подчеркнул Трамп, добавив, что его предшественник Барак Обама «отдал [России] часть Украины».

На вопрос о том, согласен ли он, что Путин «замешан в убийствах и отравлениях», Трамп ответил: «Наверное», добавив, что в целом доверяет России. Он также допустил вмешательство России и Китая в выборы в США, добавив, что влияние Пекина является «более серьезной проблемой».

Последняя встреча Путина и Трампа состоялась в середине июля в Хельсинки, лидеры провели двухчасовую беседу за закрытыми дверями. Российский президент назвал полезным диалог со своим американским коллегой, Трамп подчеркнул, что это была «одна из лучших встреч в его жизни». По данным источников издания Helsingin Sanomat, следующая встреча Путина и Трампа пройдет в феврале или в конце весны 2019 года на Арктическом саммите.