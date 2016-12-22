США уведомили Россию о введении новых санкций по «делу Скрипаля»

Администрация президента США Дональда Трампа с 22 августа введет новый пакет санкций против России после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Москва уже уведомлена о новых ограничениях. Об этом в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, передает корреспондент РБК. Ограничения будут касаться запрета на поставки в Россию продукции второго назначения.

В Госдепе также заявили, что вторая волна антироссийских санкций по «делу Скрипалей» не будет введена, если Москва предоставит гарантии, что не будет использовать химическое и биологическое оружие. Также в США потребовали допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей в Россию.

Власти Лондона считают, что российские власти несут ответственность за отравление Скрипалей в британском городе Солсбери в марте текущего года. В Москве отрицают все обвинения.