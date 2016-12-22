В результате обстрела в Донбассе погиб заключенный

Заключенный, получивший ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины исправительной колонии №57, скончался. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько, передает Донецкое агентство новостей.

По словам Приходько, заключенный, получивший ранение в грудь, был уроженцем Константиновки. Поселок шахты 6/7, где расположена исправительная колония, попал под обстрел 14 октября.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась о начале перемирия с 29 августа. Перемирие было согласовано в связи с началом учебного года. Оно включает себя запрет на обстрелы и ведение огня, в том числе ответного, также стороны не должны вести наступательные и разведывательные действия. Это соглашение о перемирии стало уже 24-м с начала конфликта в Донбассе в 2014 году.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в середине сентября оценивал текущую стадию конфликта в Донбассе как «горячую». Стороны застряли в минском процессе, отмечал он.