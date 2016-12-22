Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2091

Число жертв землетрясений и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло 2091 человек. Об этом сообщает Detiknews со ссылкой на представителя администрации провинции Центральный Сулавеси. Ранее число погибших составляло 2010 человек.
Отмечается, что власти планируют организовать распыление дезинфицирующих веществ, чтобы предотвратить распространение болезней.
Накануне у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо написал в Twitter, что с 13 октября было зафиксировано 534 повторных подземных толчка.
28 сентября на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовало цунами. В результате пострадало 10,6 тыс. человек. При этом власти Индонезии подсчитали, что под завалами могут оставаться около 152 тыс. жителей.