ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,87 65,64 EUR Нал. 77,30 76,06 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6386,10 +76,00 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2091
Лента новостей
В МИД Мексики заявили об отсутствии препятствий для Китая из-за USMCA 06:47, Политика Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2091 06:07, Общество На аукционе в Нью-Йорке побили несколько рекордов по цене вина и виски 05:35, Общество Боец ММА Сергей Харитонов попал в аварию в США 04:43, Общество СМИ назвали возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери 04:32, Политика Легкомоторный самолет упал в Атлантический океан на юге штата Нью-Йорк 04:16, Общество Пентагон отверг обвинения в применении коалицией белого фосфора в Сирии 03:32, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 03:30, РБК и Schneider Electric В Афганистане 22 человека погибли при взрыве на предвыборном митинге 03:07, Общество Команда Telegram устранила сбой в работе мессенджера 02:34, Технологии и медиа СМИ рассказали о выборе Трампом нового юрисконсульта Белого дома 02:16, Политика «Нафтогаз Украины» впервые с мая вернет горячую воду всем жителям Киева 02:03, Общество В Карелии 13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом 01:21, Общество Правозащитник рассказал о желании Кокорина и Мамаева тренироваться в СИЗО 00:59, Общество Сборная Голландии разгромила Германию в матче Лиги наций 00:48, Спорт ГИБДД организует проверку после поездки Панина по пешеходной дороге 00:29, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 00:22, РБК и Lenovo Виктор Ющенко заявил о важности для Украины развивать отношения с Россией 13 окт, 23:59, Политика В работе Telegram произошел глобальный сбой 13 окт, 23:27, Технологии и медиа Трамп назвал глупостью разрыв сделок с Эр-Риядом из-за убитого журналиста 13 окт, 23:21, Политика Арнольд Шварцнеггер впервые посетил Киев 13 окт, 23:05, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13 окт, 22:44, РБК и Мираторг Экс-губернатор Полтавченко устроил прощальный обед для чиновников 13 окт, 22:10, Общество NYT рассказала о неуплате зятем Трампа подоходного налога годами 13 окт, 22:07, Политика Лига наций по футболу. Голландия — Германия. Онлайн 13 окт, 21:45, Спорт Порошенко рассказал о трех раздражающих Москву украинских «брендах» 13 окт, 21:34, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 13 окт, 21:25, РБК и Элитная недвижимость В РКК «Энергия» доставили видеорегистратор с потерпевшего аварию «Союза» 13 окт, 21:07, Технологии и медиа
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2091
Общество, 06:07
0
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2091

Число жертв землетрясений и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло 2091 человек. Об этом сообщает Detiknews со ссылкой на представителя администрации провинции Центральный Сулавеси. Ранее число погибших составляло 2010 человек.

Отмечается, что власти планируют организовать распыление дезинфицирующих веществ, чтобы предотвратить распространение болезней.

Накануне у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо написал в Twitter, что с 13 октября было зафиксировано 534 повторных подземных толчка.

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

28 сентября на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовало цунами. В результате пострадало 10,6 тыс. человек. При этом власти Индонезии подсчитали, что под завалами могут оставаться около 152 тыс. жителей.

Теги: Индонезия , землетрясение , цунами
Главное
СМИ назвали возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери Политика
Материалы по теме
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек Общество
Власти Индонезии оценили число оставшихся под завалами в 152 тыс. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter