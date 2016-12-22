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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек
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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек
Общество, 11:56
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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщает Detiknews со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось о 1,9 тыс. погибших.

«Число погибших, по последним данным, составляет 2010 человек», — заявил представитель агентства Сутопо Пурво Нугрохо на брифинге.

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Он добавил, что из общего числа жертв стихийного бедствия 1601 человек погиб в городе Палу, 171 — в Дунгале, 222 — в Сиги, 15 — в Париги Мутуне и 1 — в Пасангкаю.

По данным агентства, все найденные тела были захоронены. Так, массово захоронили 934 тела, также состоялись семейные похороны 1076 тел.

В заявлении также говорилось о 10,6 тыс. пострадавших.

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Ранее стало известно, что крупномасштабные поиски жертв с привлечением большого числа спасателей и единиц техники завершатся в четверг, 11 октября. Локальные поисковые работы могут по-прежнему проводиться.

Землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси произошли 28 сентября.

Последствия землетрясения и цунами в Индонезии. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Теги: Индонезия , землетрясение , жертвы
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