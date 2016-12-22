Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 2 тыс. человек

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси превысило 2 тыс. человек. Об этом сообщает Detiknews со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Ранее сообщалось о 1,9 тыс. погибших.
«Число погибших, по последним данным, составляет 2010 человек», — заявил представитель агентства Сутопо Пурво Нугрохо на брифинге.
Он добавил, что из общего числа жертв стихийного бедствия 1601 человек погиб в городе Палу, 171 — в Дунгале, 222 — в Сиги, 15 — в Париги Мутуне и 1 — в Пасангкаю.
По данным агентства, все найденные тела были захоронены. Так, массово захоронили 934 тела, также состоялись семейные похороны 1076 тел.
В заявлении также говорилось о 10,6 тыс. пострадавших.
Ранее стало известно, что крупномасштабные поиски жертв с привлечением большого числа спасателей и единиц техники завершатся в четверг, 11 октября. Локальные поисковые работы могут по-прежнему проводиться.
Землетрясение магнитудой 7,5 и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси произошли 28 сентября.