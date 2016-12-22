ГИБДД организует проверку после поездки Панина по пешеходной дороге

Управление ГИБДД по Саратовской области организует проверку после того, как автомобиль с актером Алексеем Паниным проехался по пешеходной улице в центре Саратова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения пропаганды управления Елену Морозову.

«Если факт нарушения правил дорожного движения будет установлен, то виновник произошедшего будет привлечен к административной ответственности», — сказала она.

Ранее Алексей Панин опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором автомобиль едет по пешеходной улице.

Видео: Алексей Панин / Instagram

На видео актер говорит, что ехать по пешеходной улице — это «чисто по-саратовски». На кадрах также слышен голос его дочери, которая выражает опасения по поводу законности поступка Панина. При этом перед автомобилем проходят пешеходы.

В августе самолет авиакомпании «Россия», который направлялся из Симферополя в Москву, вернули, чтобы снять с рейса Алексея Панина. СМИ сообщали о том, что актер устроил дебош, однако информация не подтвердилась. В аэропорту Симферополя РБК рассказали, что актер передумал лететь и захотел остаться. Эту информацию впоследствии подтвердил и сам Панин, отметив, что он с дочерью решили еще на день остаться в Крыму. В связи с этим в авиакомпании не исключили, что могут выступить с претензиями в адрес актера из-за дополнительных затрат.